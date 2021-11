Il Treviso ha un nuovo mister

Il Treviso Fbc 1993 rende noto che al termine del consiglio direttivo straordinario di ieri la società ha affidato la conduzione della prima squadra a Andrea Zanuttig.

Il ringraziamento

La società in un breve comunicato ringrazia per quanto fatto il mister Gianni Migliorini augurandogli il meglio per il futuro che spera prossimo. Nel frattempo il nuovo allenatore ha già diretto il suo primo allenamento nel pomeriggio di mercoledì e sarà in panchina nella prossima sfida di domenica.