Il Treviso in Serie D potrà contare su De Poli

ll Treviso FBC 1993 comunica che Alberto De Poli vestirà la maglia biancoceleste anche per la stagione 2023-24. Il centrocampista classe 1995 è arrivato a Treviso nell’estate del 2020 , quando il club militava in Promozione. Dopo una stagione interrotta a causa della pandemia, Alberto è stato un pilastro della rosa che nelle ultime due stagioni ha lottato ai vertici dell’Eccellenza. In particolare nell’ultimo campionato, in cui è stato un leader e trascinatore del gruppo che lo scorso aprile ha conquistato la Serie D.



“Come abbiamo dichiarato nei giorni scorsi, per la società era importante dare continuità al nostro progetto sportivo – sottolinea il Presidente Onorario Lucchese – Alberto è sempre stato per noi un giocatore importante che meritava di calcare il palcoscenico della Serie D con la nostra maglia”



“Sono molto felice di rimanere a Treviso un altro anno, il quarto per me – ha dichiarato– Non ho mai avuto dubbi sul voler continuare il mio percorso qui e fare la Serie D in una piazza così importante. Ho creduto a questo progetto in Promozione, sono rimasto poi in Eccellenza e ora vincendo il campionato, conquistando la D sul campo, per me è un onore rimanere e far parte di questa società. Daremo il massimo in ogni partita anche quest’anno per cercare di soddisfare questa importante piazza e questi splendidi tifosi. ”