Treviso Fbc 1993: domani presentazione della campagna abbonamenti e di un nuovo tesserato

Domani in sala stampa presentazione della campagna abbonamenti, nuove maglie e nuovo tesserato

Da domani prenderà il via la Campagna Abbonamenti del Treviso Fbc 1993. Sarà possibile abbonarsi nelle seguenti modalità: sulla piattaforma Ciaotickets.com per curva e tribuna laterale; direttamente allo stadio Tenni per curva, tribuna laterale e tribuna centrale nei seguenti orari: da martedì fino a venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Si ricorda che i posti disponibili sono soggetti alle normative Covid vigenti.

La sorpresa

Sempre domani, in contemporanea al lancio della campagna abbonamenti, presso lo Stadio O. Tenni di via U. Foscolo a Treviso nella sala stampa alle ore 16,30, verranno presentate le nuove maglie del Treviso Fbc 1993 e un nuovo tesserato