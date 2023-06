Il Treviso presenta il dg Gementi: «Il progetto è importante e ambizioso»

Il Treviso mette finalmente nero su bianco: è stato presentato pochi minuti fa nella sala stampa dello stadio Tenni il nuovo direttore generale Attilio Gementi. Una figura nuova in società, il quale arriva dalle importanti esperienze con Trento e Campodarsego.

«E' una figura nuova nel nostro organigramma - ha detto il presidente Luigi Sandri - è stato voluta sia dal sottoscritto sia dal consorzio proprio per avere una presenza costante nella gestione della società. Attilio Gementi sarà chiamato a gestire la parte sportiva ma avrà anche l'onore e l'onere riguardo la gestione economico-finanziaria. Pensiamo di avere fatto un'ottima scelta. Tutto il lavoro che è stato fatto ci ha permesso di avere una struttura societaria lungimirante, solo ieri abbiamo incontrato un imprenditore locale. Posso dire ai tifosi che possono stare tranquilli, le aspettative sono alte: il Treviso farà il Treviso anche quest'anno».

Poche parole e tanti fatti per Attilio Gementi: «Sono stato accolto molto bene in questi giorni, è una bella sfida importante per me, ho trovato delle persone molto disponibili. Lavoriamo in silenzio, parleranno i risultati: metterò tutto l'impegno possibile. Non mi piace dire molto, lavoreremo giorno per giorno. L'obiettivo stagionale è a 360 gradi, vogliamo essere protagonisti a nostro modo. Abbiamo lavorato sottotraccia molto bene, l'allenatore verrà presentato venerdì. I giocatori sanno già chi resterà o meno, dobbiamo fare delle scelte dolorose in base al modo di giocare del nuovo allenatore che è diverso rispetto all'anno scorso. Il budget che mi ha affidato la società è sufficiente per fare un buon campionato, noi dobbiamo fare un calcio sostenibile, pur ricordando che ci chiamiamo Treviso. Va ricordato dov'era questa società quattro anni fa: serve attenzione e intelligenza nella gestione. Stiamo entrando in un mondo completamente diverso rispetto agli anni scorsi. Io credo che il progetto sia importante e ambizioso, per me è il massimo e sono molto contento di questa scelta: speravo di ricevere una telefonata dal presidente. Potrò sbagliare anche io, spero di farlo il meno possibile: con il budget che mi è stato affidato cercheremo di arrivare il più in alto possibile».

Lo abbiamo fortemente voluto qui a Treviso - ha aggiunto il presidente del Consorzio, Marco Pinzi - è un nuovo punto di partenza: arriviamo da quattro stagioni in cui è successo un po' di tutti tra cui il periodo Covid. Siamo partiti veramente da zero, abbiamo ricreato il settore giovanile e costruito una società sana. Ringrazio Gigi Sandri di tutto questo e per il lavoro fatto. Come Consorzio attendiamo nuove entrate, è una cosa naturale che l'appeal cresca con la promozione: abbiamo bisogno di tutti e siamo molto ottimisti. Ricordo che siamo neopromossi in Serie D, sarà una stagione in cui mettere le basi per il futuro. Qualsiasi cosa questa società farà per la Serie D deve essere apprezzata dai tifosi considerato cosa c'era prima di noi».