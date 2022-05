Il Treviso riapre i giochi

Telesi si fa subito vedere con una penetrazione in area ma è chiuso all'ultimo in angolo (4') e poi si materializza lo 0-1. Punizione dalla trequarti destra, si pensa al cross ma Gaetano Porcino sgancia una botta che pulisce il sette della porta (23'). Il Montecchio non riesce ad imbastire una reazione convincente e così il Treviso in contropiede potrebbe far male. Fabiano arriva davanti a Segantini, lo scarta ma poi cincischia finendo per passare la palla a Granati: fucilata in porta e Zanella sventa sulla linea (30'). Passano 3' e ancora Fabiano fugge da solo ma poi spara alto al limite. Sul finire di frazione non hanno esito i tentativi di Casarotto (conclusione fuori misura al 39') e Guccione (Casella blocca comodo il suo tiro al 43').

Secondo tempo

Nella ripresa il Montecchio si libera della paura e inizia a tessera la sua trama mentre il Treviso si ritira. Al 9' palla recuperata da Mattioli per Casarotto che a centro area si gira bene ma manda a lato. Poi il Casa serve Guccione che però conclude centrale e Casella non ha problemi (10'). Al 19' grande chance per il Montecchio con un traversone da sinistra che trova lo stacco imperioso di Pegoraro sul quale Casella storna sopra l'asta. Poi arriva l'episodio del rigore: Falchetto lancia Bernardinello in area sul quale si appoggia Granati. L'assistente Cappellaro lì vicino fa segno a Brentegani che è penalty e Casarotto rimette tutto in parità (30'). A questo punto il Treviso ritorna fuori come una belva ferita: Bragagnolo prova il tocco vincente da angolo (36') e poi arriva il gol vittoria biancoceleste. Punizione di Porcino dalla fascia sinistra che spiove in area piccola dove l'indisturbato Masoch, in spaccata, la trasforma nell'1-2 (41'). Finisce così la trasferta trevigiana a Montecchio Maggiore. Da mercoledì si ricomincia il giro. Solo la prima classificata accederà agli spareggi nazionali, mentre le altre due squadre verranno eliminate. Il tempo per vincere c'è tutto, toccherà ai ragazzi di Zanuttig non sciuparlo.