Il Treviso rinforza il gruppo Under con Nicola Santella

Il Treviso rende noto che Nicola Santella è un nuovo giocatore biancoceleste. Nato a Napoli il 3 giugno 2005, il nuovo esterno biancoceleste arriva in prestito dalla SPAL e vestirà la maglia numero 16. Dopo essere cresciuto nel vivaio del club di Ferrara, nella prima parte della stagione 23/24 ha disputato 18 partite con la maglia del Piacenza nel Girone B di Serie D, realizzando anche 2 assist.

«A nome della società diamo il benvenuto a Nicola – sono le parole di Mauro Carraro, vicepresidente del Consorzio Treviso Siamo Noi – è un ragazzo giovane, cha già conosce la categoria e che andrà a rinforzare la fascia sinistra insieme e Mariutto e Lattuchella e siamo convinti che possa esserci di aiuto per raggiungere i nostri obiettivi».

«Sono felice di approdare in una piazza come Treviso e ringrazio per la fiducia il Direttore e tutta la società – ha dichiarato Santella che aggiunge – in questa prima parte di stagione ho assaggiato la Serie D, anche se in un altro girone ma sarò pronto quando il Mister avrà bisogno di me».