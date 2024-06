Il Treviso rinforza la mediana con Filippo Artioli

Il Treviso ufficializza l’acquisto del centrocampista Filippo Artioli. Mancino polivalente classe ’98, proveniente dal Piacenza dove ha disputato la stagione 23/24 con 36 presenze, Artioli ha alle spalle un percorso nei settori giovanili di Fiorentina e Spal. In seguito ha giocato con Imolese, Viterbese, Mezzolara, Aglianese e Dolomiti Bellunesi.



Afferma il DG Attilio Gementi “Lo seguo dallo scorso anno e appena ho intuito l’opportunità di portarlo nel capoluogo non ho esitato a chiudere un contratto biennale a conferma della fiducia che io e il club riponiamo in lui; giocatore che l’anno scorso ha saputo dare il meglio di sé anche come terzino sinistro dimostrando la possibilità di rivestire diverse ruoli, ma la sua posizione resta quella in centro campo come mezz’ala o trequartista. Con il giocatore la trattativa è durata 24 ore, un intervallo decisamente esiguo rispetto alla consuetudine, intervallo che conferma la volontà reciproca di collaborare”.



Dal canto suo Artioli dichiara “Ringrazio in primis il DG Gementi per il quale ho sempre provato stima e rispetto; ringrazio il club biancoceleste che riconosco come una delle società più ambite da molti giocatori, per la sua storia, per la sua caparbietà e per il suo progetto futuro, società alla quale consegno le mie abilità e la mia piena fiducia; prometto ai tifosi di onorare la maglia bianco celeste al meglio delle mie possibilità”