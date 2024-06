Il Treviso si assicura l'attaccante esterno Niccolò Valenti

Ennesimo movimento in entrata per il Treviso che si è assicurato le prestazioni dell'attaccante esterno Niccolò Valenti, nella passata stagione 26 presenze e 5 gol con il Montecchio Maggiore. Toscano di Siena, classe 1991, ha giocato sempre in Serie D: Riccione, Matelica, SN Notaresco, Poggibonsi, Arzignano, L'Aquila e Cjarlins Muzane le tappe della sua carriera.



Queste le sue prime parole: "Sono contento di vestire la maglia bianco celeste, sono consapevole della opportunità che mi è stata data in una delle società in cui molti vorrebbero approdare. Sono molto grato anche al Mister, con il quale ho condiviso la scorsa stagione, di avermi richiamato, confermando fiducia nei miei confronti, fiducia che intendo ripagare a lui, al DG, alla società e a tutti i tifosi bianco celesti reggendo le aspettative per il prossimo anno".