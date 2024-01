Il Treviso va a Breno: i convocati di Michele Florindo

Si terrà oggi con fischio d’inizio alle 14:30 la sfida valida per la seconda giornata di ritorno del Girone C della Serie D 2023/24. I biancocelesti di Mister Florindo affronteranno il Breno quattordicesimo in classifica e reduce dalla vittoria in casa dell’Atletico Castegnato di domenica scorsa. All’andata i biancocelesti si imposero per 4-1 al Tenni.

«In settimana abbiamo analizzato e archiviato la partita dell'Union Clodiense e abbiamo preparato la partita di Breno – sottolinea Mister Michele Florindo – Abbiamo il dente avvelenato perché arriviamo da una buona partita dove non abbiamo raccolto niente e proprio per questo andiamo a Breno con il coltello tra i denti per cercare di portare a casa un risultato importante».

I convocati per Breno-Treviso:

PORTIERI: Sperandio, Mulattieri.

DIFENSORI: Borsato, Farabegoli, Mambelli, Mariutto, Perticone, Raggio, Salviato, Lattuchella.

CENTROCAMPISTI: Arcopinto, Beccaro, Simonetta, Nunes, Rizzato, Meola, Miccoli, Berto.

ATTACCANTI: De Respinis, Gnago, Posocco, Leite.