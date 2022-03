Il Vittorio ferma il Portogruaro

L'avvio del Vittorio quasi sorprende una squadra granata ridotta ai minimi termini per le defezioni di un gran numero di pedine di una certa rilevanza nello scacchiere tattico di mister Conte. Per tale motivo, il tecnico si è visto costretto a proporre qualche elemento in un ruolo non abituale, ma si tratta di un alibi comunque valido sino ad un certo punto, perché i portogruaresi la partita l'avevano preparata a dovere in settimana, solamente che, specie nel primo tempo, hanno faticato a mettere in pratica quanto provato in allenamento. La capolista ha avuto difficoltà nel trovare le giuste misure in mezzo al campo, dove sottoposti alla pressione dei trevigiani non sono riusciti a costruire con efficacia ripartendo dal basso. Tanti i palloni persi, il che ha permesso agli attaccanti rossoblu di penetrare sovente nel cuore della propria area. Come al 20', quando nella stessa occasione il Vittorio fallisce tre grosse palle gol impattando per due volte sui legni della porta difesa da Mason. Il primo, un palo pieno, è colpito da Duravia con un fendente dal limite, mentre il secondo, una traversa, viene scheggiata da Markovic. Nel mezzo vi è un provvidenziale intervento di Mason che respinge una conclusione da distanza ravvicinata di De Martin, sul quale per tutto il primo tempo ha fatto tanta fatica Girardi. La risposta portogruarese arriva poco dopo, ma anch'essa accarezza la parte superiore della traversa dopo un colpo di testa di Alcantara. Il Vittorio continua a spingere e perviene, al 29', al meritato vantaggio: De Martin salta in area Girardi e lo costringe al rigore che lo stesso attaccante trasforma.

La ripresa

Il Vittorio poi gestisce il vantaggio sino all'intervallo, ma all'inizio della ripresa, al 12', deve subire il pareggio di Alcantara, anche questo dal dischetto per una presunta spinta di Moretti su Facca. E allora il Porto ridisegnato nell'impostazione della manovra orchestrata attraverso lunghi lancia ad innescare gli attaccanti, acquisisce qualche certezza in più che si traduce in un maggior possesso palla. Tuttavia, sono ancora gli ospiti a rendersi insidiosi alla mezz'ora, quando Frezza salta un paio di avversari e si presenta davanti a Mason, il quale è tempestivo nel chiudergli lo specchio della porta. Il Porto cerca di stringere i tempi e gli ultimi minuti sono praticamente a senso unico. I granata attaccano a testa bassa, ma davanti ad un Vittorio che non perde mai la calma, la pressione offensiva frutta solamente alcuni calci d'angolo, su uno dei quali Cofini incorna di testa trovando la parata di Rigo.