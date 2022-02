Istrana dilaga contro l'Opitergina

Il taccuino della cronaca si apre praticamente al 4' sulla rocambolesca rete dell'Opitergina, messa a segno da Zorzetto con un tocco sottoporta su mischia seguente a un tiro dalla bandierina. Il tempo per organizzarsi dopo un breve sbandamento e gli istranesi pareggiano al 13': su un traversone dalla destra si avventa Garbuio che supera di testa l'estremo ospite proteso in tuffo. Per l'undici di Costantini una doccia fredda inaspettata che, per contro, mette le ali alla formazione di casa e infatti al 20' un'azione insistita sulla destra di Facioni è rifinita per l'accorrente Garbuio che non fallisce il bersaglio da pochi passi. L'Istrana approfitta del momento favorevole e arrotonda il punteggio al 25' con un tiro velenoso di Vettoretto dal limite che Sartorello intercetta in ritardo.

Il secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi gli opitergini tentano di ridurre le distanze ma i tentativi di Vidor, Carniello e Rocco non impensieriscono più di tanto Berti. L'unica vera occasione è al 15' su un colpo di testa di Chitolina di poco alto. La spinta ospite si esaurisce progressivamente e al 28' tocca a Vettoretto mancare un facile bersaglio su una conclusione dai 10 metri che sorvola la traversa. Nel finale le squadre si allungano, il gioco si appanna e il risultato non cambia per la legittima soddisfazione dell'Istrana e un pizzico di delusione dell'Opitergina che rimanda i tre punti a domenica prossima.