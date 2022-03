L'arbitro si sente male. Partita sospesa con la Godigese in vantaggio

Il primo tempo è stato molto interessante e ben giocata da ambo le parti. Più intraprendente la Godigese rispetto al Bassano che ha palesato qualche indecisione specie a centrocampo. Due sventole prima di Cendron e poi di Oudahab avevano fatto sudar freddo i bassanesi che la prima occasione l'hanno avuta al 20' con Peotta che solo davanti a Pellanda ha tirato alto. Il gol al 30' grazie ad una magia di Oudahab che ha servito a Riccardo Baggio un pallone con i fiori da confezione regalo. Il Totem della difesa godigese non ci ha pensato due volte a tirare e il pallone si è infilato sull'angolino alla destra di Amatori toccando il palo e finendo in gol. Arbitro fischia il gol ma dalla panchina bassanese protesta perché a loro dire poteva essere viziato dal fuorigioco di un godigese che né arbitro né guardialinee hanno visto. Ne ha fatto le spese l'allenatore bassanese Pontarollo che è stato espulso. Il primo tempo si è chiuso con un tiro di Bounafaa bello nella preparazione ma debole che Pellanda ha parato.

Secondo tempo: l'arbitro ha un malore

Antonio Atanasov è uno degli arbitri di punta a livello interregionale, uno dei più preparati. Anche per questo motivo gli era stata affidato l'arbitraggio di Godigese-Bassano, con i padroni di casa alla ricerca dei punti necessari per la salvezza e i vicentini a caccia di punti per i playoff. Nei primi 45' Atanasov è parso pimpante, sempre sull'azione quasi a ridosso dei giocatori sotto lo sguardo attento del presidente Stevanato. Poi il duplice fischio per la fine del primo tempo e tutti negli spogliatoi.

Quando l'arbitro è entrato nello stanzone si è seduto e si è sentito male. Ha chiamato in aiuto gli assistenti Enrico Rossetto di Schio e Riccardo Liotta di San Donà di Piave. Poi si è accasciato tra le braccia degli assistenti che lo hanno disteso a terra e hanno dato l'allarme. Il medico di turno della Godigese, Daniele Scapinello, gli ha prestato i primi soccorsi: «Si è trattato del classico colpo di calore. Il primo caldo misto anche allo stress per la partita gli hanno giocato un brutto scherzo. Non abbiamo fatto nulla di particolare se non integrarlo con sali e zuccheri». Il presidente Stevanato ha spiegato: «La partita è stata sospesa perché è una gara importante che ha bisogno di un arbitro in perfetta forma. Non si tratta di un infortunio ma di un calo di pressione. Ora speriamo che Atanasov si rimetta al più presto». L'arbitro è rimasto negli spogliatoi e una volta ripresosi ha lasciato lo stadio.