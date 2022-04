L'Eclisse batte il Caorle in rimonta

Parte meglio il Città di Caorle che blocca sul nascere le azioni dei padroni di casa e si capovolge nell'area ospite con pericolosità. Al 9' di gioco è il solito Della Bianca a beffare la retroguardia di casa con una semirovesciata su un perfetto e millimetrico cross dalla destra di Bravo. Il gol del vantaggio ospite getta nel marasma l'undici di casa che boccheggia e fatica a ritrovarsi. Passaggi sbagliati, cross imperfetti, lanci falliti e occasioni di ripartenze regalate a Cester e Cervesato. Piano, piano però i padroni di casa cominciano a ragionare e a giocare sulle fasce dove Basso e De Min cominciano a far arrivare in area traversoni interessanti. Su uno di questi proveniente dalla sinistra al 36', sbaglia l'uscita il giovane portiere Rallo (2003) che deposita la sfera a Riva che di tacco infila a porta vuota. A pareggio ottenuto e ringalluzzita dalla rete, l'Eclisse spinge sull'acceleratore e un minuto dopo Rallo si riscatta prontamente smanacciando in angolo un colpo di testa a botta sicura di De Faveri, ottimamente pescato in area di rigore da Janko. Verso lo scadere di tempo ci prova dai venticinque metri De Min con una bordata che sorvola di poco la traversa della porta ospite.

La ripresa

Dopo un minuto di recupero il Signor Scicolone manda tutti negli spogliatoi e al rientro sembra un'altra Eclisse quella messa in campo da Della Bella. Al 59' punizione fuori dall'area di rigore, se ne incarica Janko che indirizza all'angolino sinistro della porta difesa da Rallo, il portiere para senza problemi. Al 73' perfetta azione manovrata sull'asse De Min-Janko-Sanè, ma il Città di Caorle si salva grazie a un salvataggio miracoloso della retroguardia difensiva. Della Bella, il tecnico di casa, indovina i cambi, e Sanè continua a cavalcare in libertà sulla fascia destra del campo offrendo a Janko e De Faveri palloni invitanti. Esce uno stanchissimo Damuzzo per Tomasi che si precipita alla battuta dalla bandierina del calcio d'angolo di sinistra, pennellata favolosa per lo stacco imperioso di Janko che si regala un altro gol al suo personale score e porta in vantaggio la sua squadra a meno di 15' dal triplice fischio finale.