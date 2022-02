L'Opitergina si prende il derby

Le due squadre che fanno viaggiare subito velocemente la palla. L'atteggiamento premia gli uomini di Bodo che, già al 7', liberano in verticale Berardi il quale fa partire un tiro insidioso. Sartorello, distendendosi, prova a trattenere il piattone, ma la palla si infila ugualmente nell'angolino alla sua sinistra. Con il gol del vantaggio arriva anche un'ulteriore iniezione di fiducia per i biancoverdi che, dopo aver interrotto i tentativi di costruzione del gioco dei padroni di casa, trovano spesso il modo di appoggiarsi all'inafferrabile centravanti Berardi o ad aprire il gioco sulle fasce sfruttando le accelerazioni di Dordit e di un Tesolat abile nell'offrirsi come punto di riferimento avanzato per far salire la squadra. Di contro i biancorossi vorrebbero sempre provare a rispondere. Tuttavia i ragazzi di Costantini, oltre a dover fare i conti con dei rilanci imprecisi si ritrovano a vedersela anche con delle puntuali chiusure del duo Barro-Pasian che concedono solo una conclusione defilata tentata da Daniel al 18'. Tuttavia i padroni di casa, grazie all'impostazione di un Carniello coinvolto e alle ripartenze, prendono sempre più l'iniziativa. Nonostante il crescente predominio territoriale però il primo round sembra destinato a chiudersi in favore dei mottensi. Almeno fino al 37' quando Zorzetto, palla incollata al piede, si libera in progressione della gabbia di difensori stretta intorno a lui e scarica in rete.

Che secondo tempo

L'arrivo dell'intervallo non smorza il ritmo del derby ravvivato dal pari. E nemmeno il gioco dell'Opitergina che, lasciandosi guidare stavolta anche dal neo entrato Cima, sembra essere spesso sul punto di compiere lo scatto decisivo. Invece la sorpresa la confeziona al 22' la Liventina sfruttando un traversone basso di Barro e aproffittando dell'intervento di Chitolina che, nel tentativo di deviare la traiettoria, batte Sartorello. Lo sfortunato scherzo di Carnevale torna a favorire gli uomini di Bodo, ma a rimettere tutto in discussione ci pensa solo 1' dopo di nuovo Zorzetto che scattato in verticale supera ancora Lorello. Il match torna così in bilico, ma ci non rimane per molto. A spezzare per la seconda e definitiva volta l'equilibrio infatti è 2' più tardi Carniello, veloce nell'anticipare non solo Cima, ma anche il portiere mottense. In neanche 3 minuti il derbissimo è di fatto ribaltato. Poi è assalto finale degli ospiti. Ma senza esito.