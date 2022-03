L'Opitergina stoppa il Portomansuè

A rendersi subito minacciosi sono gli uomini di Marchetti i quali, con un cross scodellato da Pramparo e il seguente colpo di testa di Cassaro, già dopo 5' sfiorano la rete. I Leoni di Oderzo , smaltito pure il brivido di un tiro a giro provato da Grandin al 9', una volta recuperata palla braccando con un insistito pressing i cugini trevigiani, poi vorrebbero farsi largo sulle fasce, ma ogni speranza di incursione viene infranta dalla compatta difesa degli all black che, al tramonto del primo tempo, passano in vantaggio. Al 37' infatti Ianneo, secondo il sig. Santinelli aggancia il neo entrato Filippini provocando così il rigore. Sul dischetto allora si presenta Zanardo che, con un preciso piattone centrale, spiazza Sartorello.

Secondo tempo

Terminato l' intervallo il PortoMansuè appare di nuovo più veloce a bloccare gli spunti opitergini e a ripartire. Reattività mostrata anche al 13' da Colombera nel stoppare un traversone battuto dalla bandierina e nell'effettuare un tiro bloccato da Sartorello il quale lascia credere che si debba assistere ancora a un mezzo monologo degli uomini di Marchetti. Invece, come visto nella precedente giornata l' Opitergina, ispirata dal subentrato Cima e dall'imprevedibilità degli strappi di Zorzetto, con il baricentro riesce ad alzare anche la qualità delle giocate procurandosi più occasioni. Opportunità come, una palla gol spizzicata di testa da Corro' al 17'. O la conclusione defilata sotto misura cercata al 35' da Zorzetto, respinta di piedi da Bigaj. Tuttavia, a dispetto delle chance biancorosse, pare che la roccaforte difensiva ospite possa custodire il vantaggio del PortoMansuè. Almeno fino al 42' quando, ancora Zorzetto riesce a prolungare la traiettoria di un cross in rete, ma non a regalare ai suoi la gioia di un ritrovato successo.