L'Union Pro 1928 saluta mister Vecchiato

L?Union Pro 1928, comunica, con rammarico, l'interruzione del rapporto di collaborazione con il tecnico della Prima Squadra Mauro Vecchiato, al quale il Presidente Lorenzoni, a nome di tutto lo staff societario, rivolge un sentito ringraziamento per la professionalità e il lavoro svolto in periodi particolarmente difficili e sfortunati e gli augura i migliori successi sportivi per il prosieguo della sua carriera. La conduzione tecnica della squadra viene affidata a Gianluca Piatto, attuale tecnico della squadra Juniores Elite, seconda in classifica e in corsa per la vittoria del girone. A mister Piatto l'augurio di poter condurre a termine nel migliore dei modi possibile l'attuale stagione e di costruire le basi di lavoro per la prossima.

In bocca al lupo a Vecchiato

Al Mister Mauro Vecchiato l'augurio per una splendida continuazione nella sua carriera e il ringraziamento di tutta la società.