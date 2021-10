In una nota la società Union Pro 1928 comunica che venendo incontro alle richieste della squadra del Portogruaro Calcio, impegnata in Coppa mercoledì, ha accettato di anticipare la gara di domenica a sabato alle 15.30 presso lo Stadio Panisi. Valgono ovviamente i regolamenti vigenti in materia di normativa Covid.