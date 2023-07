La Follinese torna in Terza Categoria, presentata la squadra

Nella splendida location dell’altopiano di Farrò di Follina, si è svolta la scorsa settimana la presentazione ufficiale della rosa della Follinese alla presenza di quasi 200 person.

Prima della presentazione vera e propria è stato organizzato uno spiedo con amici, collaboratori, dirigenti e giocatori poi alle 21:00 il segretario Andrea D’agostino ha preso la parola per presentare la serata e inaugurare la nuova prima squadra nata dalla volontà di 5 follinesi (Domenico Cesca, Massimo Cesca, Roberto Gallonetto, Andrea Pullin e Marco Vettoretti) che hanno dichiarato “Il nostro intento è il bene della Follinese Calcio e del nostro paese. Sono stati proprio questi due fattori ad unirci: il calcio e Follina”.

Ha dato subito preso il microfono il presidente Mimmo D’Agostino, il quale ha ricordato la storia della società nata nel 1968 e l’impegno quotidiano con 120 ragazzi del settore giovanile e la collaborazione in atto con la Cisonese per la squadra Juniores, “Il nostro obiettivo è far crescere al meglio i nostri ragazzi e grazie alla prima squadra, ora continueremo ad accompagnarli nel loro cammino – ha detto il presidente D’Agostino -. Il settore giovanile rimarrà il nostro fiore all’occhiello e vogliamo farlo crescere ricercando nuove figure. La fusione con la Cisonese Calcio rimane un nostro progetto. Ringrazio il mio consiglio direttivo, tutti gli sponsor che ci sostegno e i genitori che credono alla società collaborando per far crescere i nostri giovani”. A seguire è intervenuto il sindaco Mario Collet, il quale ha ribadito l'importanza della società calcistica nella comunità follinese e la felicità per il ritorno della prima squadra “Sono contentissimo di portare il saluto dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Mario Collet – Ho vissuto 43 anni nel mondo del calcio, mi piacerebbe vedere entusiasmo e soprattutto tanti giovani sugli spalti durante le partite di questa nuova terza categoria. È un grande passo che viene rifatto, un progetto preso in mano da chi stava in campo. Vi siete catapultati al di là – conclude rivolgendosi ai cinque ideatori – dove ci si impegna molto di più rispetto ai giocatori. Siete stati bravi, vi auguro ogni bene”.

Veloce sfilata dei dirigenti partendo dal Ds Domenico Cesca, che ha raccontato della disponibilità trovata nei giocatori nell’accettare il progetto e del grande entusiasmo nel cominciare questa avventura “Abbiamo una bella squadra e ci crediamo – ha dichiarato Cesca -. Quando ci hanno dato l’ok per la categoria, mi sono messo in moto con due obbiettivi: riportare a Follina i giocatori follinesi e cercare di recuperare quelli che per limite di età uscivano dalla juniores, non essendo pronti per la prima categoria. Ci siamo riusciti in gran parte. Questa squadra è formata da ragazzi meravigliosi, disponibili e pronti a fare un campionato di categoria serio e da protagonisti”, del Direttore tecnico Roberto Gallonetto e del Team Manager Massimo Cesca, poi della rosa al completo che conta più di metà dei ragazzi residente nel Comune e infine dello staff tecnico con il Mister Massimo Antoniazzi che ha spiegato le motivazioni della sua scelta e della felicità nell’accettarla “Ho sposato subito il progetto per la voglia di fare bene che mi hanno trasferito questi ragazzi – ha affermato Antoniazzi -. Sposo i colori della mia società, difenderò tutti i miei ragazzi e spero che saremo d’esempio per tutti. Spero di riuscire a portare entusiasmo e adrenalina per riuscire a fare il meglio possibile. Ringrazio chi ha creduto e crede in noi”.