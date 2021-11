Liapiave e Portomansuè: nessuna vincitrice

Le due formazioni scendono in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Ivan Cattelan, 67 anni, deceduto nelle scorse ore a causa di uno scompenso cardiaco. Era membro del consiglio direttivo del Liapiave nonché papà di Alessandro Cattelan. La gara inizia subito su ritmi piuttosto alti e il Liapiave non ha nessun timore reverenziale contro la capolista. La sensazione è che solo il classico episodio può far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Episodio che arriva al 33' con Paladin che riesce con una bella fiondata a superare Keber. La formazione di Zoppas continua a macinare gioco, tuttavia il Porto cerca di serrare le fila. Ma la prima frazione si chiude sul vantaggio minimo per la formazione locale.

Il secondo tempo

Ripresa subito scoppiettante: al 3' Tonizzo commette fallo su un attaccante locale. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Si incarica di battere Paladin che spiazza Keber e raddoppia per i suoi. Ma la gioia locale dura poco: 2' dopo, analoga azione a campi invertiti Barra commette fallo ed è nuovamente calcio di rigore, ma per il Porto. Zanardo insacca dimezzando lo svantaggio. A questo punto la gara è ancor più combattuta. Si arriva così al 90' quando il direttore di gara concede 4 minuti di recupero. E proprio al primo arriva il secondo sigillo di Zanardo, che come Paladin fa doppietta: un gol importante perché muove la classifica del Porto. E tiene la formazione di Marchetti in testa alla graduatoria in coabitazione col San Donà e davanti al Portogruaro. Mentre il Liapiave, con 14 punti, resta comunque ai piedi del podio.