La Liventina passa a Montello

Il Montello non sa vincere, la Liventina espugna Volpago con un netto 2-0. I soliti biancocelesti vengono sconfitti dai biancoverdi che con questi tre punti portati in Sinistra Piave salgono al quinto posto a quota 14 punti, in compagnia del LiaPiave e superando il Treviso. I ragazzi di mister Alex Visentin, invece, rimangono il fanalino di coda con appena 2 punti, a tre lunghezze da Eclisse ed Istrana, e con ancora 0 vittorie in questo campionato.

Primo tempo

Gli ospiti faticano a trovare gli spazi per il gol del vantaggio mentre i padroni di casa non riescono a creare. Ne esce una situazione di stallo che viene smossa solo al 33' con il gol dell'1-0 di Tagliapietra che mette in discesa la gara per la Liventina. I ragazzi di mister Loris Bodo vogliono raddoppiare per mettere al sicuro il risultato, ma nel secondo tempo il Montello prova almeno a cogliere il pari. Alla fine, precisamente all'85', la risolve Berardi che con il secondo gol in due partite assicura i tre punti agli ospiti che possono andare negli spogliatoi a festeggiare una meritata, seppur sofferta, vittoria.

Il mister

Soddisfatto della vittoria, invece, Loris Bodo: «Sono contento per il risultato e la prestazione dei ragazzi. Abbiamo affrontato una squadra difficile e solo nel finale del primo tempo siamo riusciti a trovare il vantaggio. Noi però dobbiamo cercare di chiudere prima le partite, per fortuna il gol è arrivato sia pure nel finale. Mi porto però a casa il secondo gol in due partite per Berardi e le ottime risposte che ho avuto dai ragazzi più giovani che sono scesi in campo. Sono anche soddisfatto della classifica che ci sta premiando per le prestazioni che stiamo mettendo in scena: i risultati ne sono una conseguenza».