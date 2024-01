Eccellena, la Liventina Opitergina travolge 5-1 l'Unione Cadoneghe e sale ancora

LIVENTINA OPITERGINA - UNIONE CADONEGHE 5-1

Liventina Opitergina (4-3-1-2): Plechero, Basei, Tinazzi (31' st Gurnari), Salomone (28' st Rigato), Cotali (39' st Lo Casto), Saramin, Serafin, Akafou (1' st Fiorin), Morbioli (9' st Tagliapietra), De Poli, Gashi. All. Zulian.

Unione Cadoneghe (4-2-3-1): Bissacco, Bertoncello (38' st Magarotto), Rossi, Episcopo, Rosa, Veronese (24' pt Santi), Rossignoli, Meneghello (1' st Karamoco), Conte (1' st Raimondi), Baccolo, Cortella (16' st Volpato). All. Ferrulli.

Reti: pt 7', 24' e 34' Morbioli, 11' Gashi; st 7' Basei, 14' Raimondi.

Arbitro: Nonnato di Rovigo (assistenti Raccagna di Treviso e Turchetto di Mestre).

Note: ammoniti Akafou, Conte, Morbioli, Rossignoli, Rigato. Angoli 3-3. Recuperi pt 0', st 5'. Spettatori 100 circa.

Oderzo. La Liventina Opitergina si conferma squadra in formissima, travolgendo con un 5-1 che non ammette repliche l'Unione Cadoneghe. In poco più di trenta minuti i padroni sbrigano già la pratica, grazie alla tripletta di Morbioli e alla rete di Gashi. Nella ripresa Basei porta a cinue le marcature mentre Raimondi trova la rete della bandiera.

Divisa bianca per la LeO, in campo con il solito 4-3-1-2: rispetto alla formaione di domenica scorsa mancano lo sualificato Benedetti e l'infortunato Fuxa, sostituiti da Basei e Akafou. Completo rossoblu per i padovani, schierati da Ferrulli con il 4-2-3-1: Episcopo e Meneghello in mediana, più alto Baccolo dietro la punta Cortella. Al 6' lancio per Conte che calcia di controbalzo, non inquadrando però lo specchio della porta. Sul ribaltamento di fronte i padroni di casa si portano in vantaggio con Morbioli che scarica in rete l'assist di Gashi. L'attaccante kosovaro pochi minuti più tardi sigla il raddoppio: bella azione di Akafou sull'out mancino, palla a Gashi che si coordina e con un gran sinistro fa secco il portiere. Non smette di attaccare la LeO: al 13' azione insistita dei locali, tira Morbioli, ci mette una pezza Bissacco. L'Unione Cadoneghe si fa viva al 19' con una potente conclusione di Rossignoli, Plechero mette in corner. E' un fuoco di paglia perchè la Liventina Opitergina al 24' si porta sul 3-0: l'azione parte sul centro sinistra con De Poli, il quale con una giocata geniale trova Akafou, servizio in mezzo per Gashi che pare perderla, vede però all'ultimo Morbioli che da 10 metri non perdona. Al 28' ci prova direttamente su punizione Cortella, Plechero blocca sicuro a terra. La LeO al 34' cala il poker: gran lancio in profondità di Cotali per Serafin che è bravissimo a crederci, crossa basso per Morbioli che di piattone insacca la tripletta.

Al 6' tiro-cross indisioso di Tinazzi, smanaccia Bissacco. Passa un minuto e la LeO si porta sul 5-0: ennesimo assist di De Poli che vede l'inserimento di Basei, il quale va al tiro da posizione defilata ma infila ugualmente il portiere padovano tutt'altro che perfetto. L'Unione Cadoneghe al 14' accorcia il risultato, approfittando di un fisiologico rilassamento dei padroni di casa: cross di Karamoco e deviaione vincente sotto misura del neo entrato Raimondi. Con un punteggio così ampio la partita si trascina per diversi minuti, interrotta solamente dai cambi dei due allenatori. La LeO al 33' potrebbe addirittura andare sul 6-1, Gurnari però calcia sul fondo da ottima posizione. I padroni di casa nel finale in un paio di occasione vanno nuovamente vicini ad arrotondare il risultato, senza tuttavia riuscirci.