Marco Beccaro è un nuovo giocatore del Treviso

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Marco Beccaro è un nuovo giocatore biancoceleste. La mezz’ala sinistra classe ’89, arriva dalla Luparense (27 presenze e 6 gol) con una carriera da 300 presenze fra Serie C e D (e oltre 100 gol). Ha militato nella Triestina, nel Mestre e nel Sudtirol.

“E’ un giocatore che ho sempre seguito e stimato sia per le capacità tecnico-tattiche, sia per le sue caratteristiche umane – sono le parole di benvenuto del DG Attilio Gementi – ci mancava una mezz’ala con le sue caratteristiche. Sarà importante anche perché metterà in campo tutta la sua esperienza. La cosa che mi ha colpito è stata la volontà che ha dimostrato nel voler indossare questa maglia”.

“Sono felice di essere qui a Treviso – sono le prime parole di Marco Beccaro che aggiunge – Non vedo l’ora di iniziare e darò il massimo per vivere in questa piazza una grande stagione.”