Matteo Zulian è il nuovo responsabile del settore giovanile del Treviso. Insieme al Direttore Fabio Dalla Costa, Zulian avrà il compito di guidare la cantera Biancoceleste. Zulian (Uefa A e Match Analyst conseguiti a Coverciano) ha un curriculum di oltre 15 anni come allenatore, lavorando con Giorgione, Montebelluna, Venezia, Cittadella e Liventina Opitergina.

“Esprimo innanzitutto la mia gratitudine nei confronti del Direttore Generale Gementi e del Direttore Tecnico Dalla Costa per consentirmi di entrare a bordo del Treviso FBC 1993. Credo fortemente nel calcio come un gioco di relazioni sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco ed in tal senso mi metto a disposizione del Club per conseguire, lavorando di squadra, gli importanti obiettivi per il futuro biancoceleste.” sono le prime parole di Matteo Zulian da Responsabile del vivaio biancoceleste.

“Esprimo la mia personale soddisfazione nell'aver portato a Treviso una figura come Matteo Zulian - sono le parole del Direttore Dalla Costa che aggiunge - Sono estremamente felice di poter lavorare con lui per far crescere il Settore Giovanile del Treviso Calcio che dovrà divenire linfa per la prima squadra, da tutti i giovani ambita per storicità e tradizione. La sue pregresse esperienze e competenze saranno sicuramente un valore aggiunto per lo sviluppo dei giovani talenti e per il futuro della nostra filiera giovanile. Sono convinto che insieme raggiungeremo grandi risultati e creeremo opportunità per i giovani calciatori di Treviso. Ringraziamo inoltre per il grandissimo lavoro il suo predecessore Alessandro Zanato da cui prenderà il testimone alla fine di questa stagione”.