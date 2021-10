Mercoledì di coppa con 5 euro

Prezzi speciali per la partita di coppa di Eccellenza contro l'Opitergina

La società Treviso Fbc 1993 comunica che mercoledì 13 ottobre si torna in campo al Tenni per la gara degli ottavi di Coppa contro l'Opitergina. L'appuntamento è per le ore 20,30

Il costo

Il biglietto d'ingresso sarà di ? 5,00. Biglietti esclusivamente su www.ciaotickets.com o in prevendita presso Fotostampa (strada Feltrina a Treviso) e Bar l'Incanto (via Castello d'amore davanti il comando della Polizia Locale di Treviso).