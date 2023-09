Mercoledì di Coppa: Eccellenza stasera in campo

L'Eccellenza veneta sarà in campo questa sera per la terza e ultima giornata della fase a gironi. I quarti di finale, in gara secca, si disputeranno il prossimo 25 ottobre.

Di seguito il programma delle squadre trevigiane impegnate:

GIRONE 6

Liapiave - Liventina Opitergina (a Vazzola)

GIRONE 7

Portomansuè - Favaro (a Mareno di Piave)

GIRONE 8

Eclisse Carenipievigina - Conegliano

Vittorio Falmec SM Colle - Cavarzano Belluno