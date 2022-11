Eccellenza, mister Feltrin (Liventina) dopo la sconfitta con il Portomansuè: "I ragazzi hanno dato tutto, manca un po' di convinzione"

Sconfitta interna per la Liventina che perde 1-0 il derby con il Portomansuè e resta impelagato nella zona bassa della classifica. I mottensi hanno disputato una discreta gara, evidenziando però i limiti che ne hanno reso difficile il campionato fino a questo momento.

Al termine del match abbiamo sentito il tecnico Francesco Feltrin.

Mister, oggi una discreta prestazione però davanti siete stati troppo fumosi.

Sappiamo di avere una difficoltà offensiva, veniamo da tre pareggi in sei partite e quello di oggi non era l'avversario più facile da affrontare. Non posso imputare niente ai ragazzi, sotto il profilo dell'impegno hanno dato tutto. Purtroppo si è rivista la partita con il Caorle di due settimane nella quale abbiamo perso non meritando del tutto. La volonta e l'impegno dei ragazzi ci sono, servirebbe muovere la classifica in questo momento.

A inizio sapevate che sarebbe stato un campionato difficile

Abbiamo iniziato bene il campionato, forse fin oltre le aspettative. Ora stiamo pagando un po' anche di sfortuna ma non solo, dobbiamo essere più cattivi sotto porta nelle occasioni che creiamo. Ci manca un po' di convizione, anche oggi in sei/sette palle messe in area non possiamo arrivare quasi sempre secondi.

Arriverà qualche rinforzo con il mercato?

Stiamo cercando un difensore e un attaccante, speriamo che la società riesca a trovare i profili adatti. Cercheremo di colmare queste due lacune.