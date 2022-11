Eccellenza, mister Marchetti (Portomansuè) dopo la vittoria con la Liventina: "Prova di maturità della squadra, presi punti pesanti"

Fondamentale successo per il Portomansuè che grazie a un gol di Nicholas Pramparo si è aggiudicato ieri pomeriggio il derby con la Liventina. Al Samassa è stata una partita non spettacolare, giocata sul tatticismo senza grandi emozioni e alla fine l'ha spuntata la squadra di Mansuè e Portobuffolè che ha raggiunto in vetta Treviso e Calvi Noale.

A fine partita abbiamo intervista l'allenatore Marco Marchetti

Mister, una partita sporca con poche occasioni che vi portate a casa.

Mi aspettavo una partita come questa viste le condizioni del campo, ci siamo adattati e abbiamo accettato di fare una partita sporca. Dal mio punto di vista è un segno di maturità della squadra, queste sono le partite che vanno giocate e vinte in questo modo. Sono punti pesanti.

Siete primi insieme a Treviso e Calvi

Mancano ventuno partite, sono tante. Dobbiamo sempre ricordarci di come eravamo messi a fine settembre quando eravamo sotto e sembrava che tutto non funzionasse. Adesso abbiamo rimesso a posto le cose ma è troppo lunga per poter pensare di cullarci sui risultati di questo periodo.

C'è un po' di rammarico per la prima parte di stagione alla luce dei risultati degli ultimi due mesi?

Credo che faccia parte di un percorso, la capacità di saper trasformare un periodo negativo può aiutare a diventare più forti. Un periodo negativo lo abbiamo affrontato noi, ora è il momento del Treviso e poi sarà il turno di qualcun'altro. L'importante per noi è stato riuscire a rialzare la testa ed andare avanti.