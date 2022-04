Monte che impresa

Non aspetta il Delta Porto Tolle e si porta subito in avanti, al 4' staffilata di Bertacca che chiama Bertan al volo e respinta; al 10' assist di Nappo che imbecca Nappello in area a sinistra, tocco di interno destro e Tonizzo salva sulla linea a portiere battuto. Insistono i bianco azzurri, al 22' Okoli fugge volocissimo a sinistra, sfera indirizzata verso Spoto che calcia di prima intenzione con Voltan che riesce ancora a respingere. Altra occasione, stavolta sui piedi di Busetto che da appena fuori l'area piccola spara di poco fuori; il Delta che sta letteralmente dominando i trevigiani che non regiascono ancora. Nei minuti finali rallenta la propria azione la squadra di casa, con il Montebelluna che trova qualche spazio in più, ma ottiene poco. Prima frazione di gioco che termina con il risultato a reti bianche.

Il secondo tempo

Meglio il Montebelluna nei primi minuti della ripresa, ospiti che vanno anche al tiro con Visinoni ma Agosti si distende sulla propria destra e mette in angolo; vanno al tiro i trevigiani anche se non sono pericolosi ma ci provano, quello che spesso il Delta non fa. Al 10' Martin mette al centro area, sulla sfera si avventa Visinoni che devia da pochi passi ma Agosti fa la paratona; ancora ospiti poco dopo con Fasan che calcia di collo pieno ma Agosti para in due tempi. Al 21' gran lavoro di Proch a centrocampo, pallone servito a Okoli sulla sinistra che accelera improvvisamente, traversone in area sul lato opposto dove arriva Nappello che di prepotenza insacca l'1-0. Al 29' Biancheri devia da distanza ravvicinata con il pallone che passa di un soffio vicino al palo; al 32' Nappello pesca in area Busetto che dribbla Longato e carica il tiro a sei metri dalla porta, ma l'arrivo di Proch ostacola il compagno che svirgola il pallone. Al 42' Abdulai spara da fuori area, con Agosti che deve intervenire per smanacciare in corner; al 44' rimessa lunga con le mani degli ospiti, testa di Fabbian che colpisce il palo e pallone che rotola sulla linea di porta dove Madiotto (entrato da dieci minuti) spinge in gol l'1-1. Incredibile al 47' Fasan mette al centro dove sbuca il piede di Fabbian che devia in rete per il 2-1, altra rimonta del Montebelluna dopo l'andata. Tutto il Delta in avanti al 50' anche Agosti su un angolo, ma i locali perdono palla e parte in contropiede Baggio inseguito dal portiere e porta vuota, ma il nuovo entrato calcia incredibilmente fuori.