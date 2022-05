Il Monte sente la salvezza più vicina

La prima opportunità capita sui piedi di Rivi, che al 10' entra in area dalla destra e calcia un rasoterra che Voltan para senza difficoltà. La risposta del Montebelluna è affidata a un tiro da fuori di Fasan che al 16', servito da Abdulai, scarica a lato. I padroni di casa conservano la supremazia territoriale ma non incidono in avanti, mentre dall'altra parte la formazione ospite non spinge con continuità. Oltrepassata la mezzora i trevigiani vanno in gol. Azione sviluppata sulla destra, Longato imbuca dentro per Madiotto che con una splendida conclusione di prima intenzione indirizza la palla nell'angolino alla destra dell'estremo avversario. La squadra di Zanini va vicina al pareggio per due volte nella stessa offensiva al 38': prima Cardellino spara in area trovando la pronta ribattuta di Voltan, poi ancora il portiere di casa è attento sulla successiva staffilata dal limite di Laurenti. Passano pochi istanti e sul rovesciamento di fronte Fasan sprinta e si trova a tu per tu con Plechero, bravo a chiudergli lo specchio in uscita bassa.

La ripresa

Dopo l'intervallo la Luparense, che presenta il guizzante Chajari al posto di Cavallini, mostra di voler subito il pareggio. Passa infatti meno di un minuto e Rivi in piena area con le spalle alla porta prova a sorprendere Voltan con un colpo di tacco, l'estremo del Monte si salva. Al 5' lo stesso Rivi si presenta solo davanti al portiere di casa, Voltan fa sua la sfera. Al terzo tentativo però la punta ospite vince il suo personale duello. Palla a scavalcare il reparto arretrato biancoceleste, il numero dieci padovano la controlla per poi scaricarla in rete. È una Luparense trasformata rispetto alla prima frazione, che subito dopo sfiora il 2 a 1 con un colpo di testa di Chajari. Altro brivido per il Monte all'11', con una zuccata di Ruggero che termina di poco alta. La spinta ospite viene allentata al 25' da Fasan, che tocca per Abdulai il cui diagonale sfila poco distante dal palo alla destra di Plechero. La sfida si mantiene incerta, così al 26' ancora Rivi scarica un fendente che coglie il palo alla destra di Voltan. Dall'altra parte al 29' Tonizzo calcia una punizione da fuori che il portiere svia in angolo. Sul successivo corner lo stesso Tonizzo disegna una parabola sulla quale Visinoni anticipa tutti di testa regalando il nuovo vantaggio ai padroni di casa. Il Monte serra le fila, concede poco poi al 41' Fasan si invola sulla sinistra, lascia sul posto Ruggero e con un diagonale deposita in rete per il definitivo 3-1.