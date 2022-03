Montebelluna beffa nel finale

In avvio Abdulai ha la palla del vantaggio, ma da pochi passi calcia incredibilmente fuori. Subito dopo un autentico tornado si abbatte sui padroni di casa, che aiutati dalla fortuna riescono a rimanere a galla. Al 6' Zerbato calcia alle stelle dopo un disimpegno sbagliato di Martin. Due minuti dopo lo stesso Zerbato in area si fa ribattere il tiro, sulla prosecuzione dell'azione ancora la punta ospite spara trovando la deviazione di Bonato ed in rapida successione pure il palo a negargli il gol. Poi è Fornari a cogliere a sua volta il legno alla sinistra del portiere. All'11' sempre Zerbato conclude di potenza, palla però imprecisa. Poco prima del quarto d'ora Filiciotto di corsa scarica sopra la traversa. Passata la buriana, il Monte si riorganizza mentre il Caldiero rifiata. Poco dopo la mezzora Martin dalla sinistra scodella un pallone in area per Baggio, che viene sbilanciato e protesta per un possibile intervento da rigore. E' solo un lampo, al 36' Rossi svetta a centro area mandando a lato. Nel finale la formazione di Chiecchi raccoglie i frutti di una chiara superiorità. Pellegrini si allaccia con Moscatelli che accentua l'intervento, l'arbitro senza indugi indica gli undici metri. Filiciotto non fallisce il penalty nonostante Bonato ne intuisca la direzione.

Secondo tempo

L'inizio della ripresa è, se possibile, ancora più pirotecnico. Ma stavolta è protagonista anche il Montebelluna, che subisce lo 0-2 ma poi impatta in un batter d'occhio. Al 2' un tiro di Boldini in area viene messo in angolo d'istinto da Bonato. Sul corner Moscatelli di testa anticipa tutti e raddoppia. I biancocelesti non si smarriscono, ed al 5' Visinoni nel traffico trova il pertugio giusto per accorciare. Passa solo un minuto ed ancora Visinoni in veloce incursione centrale penetra in area per poi toccare di fino in rete. E' un'altra partita, i trevigiani giocano con leggerezza mentre il Caldiero accusa il colpo. Al 25' Filiciotto calcia da fuori, Bonato ribatte. Poi al 38' Zerbato scatta sulla destra, nessuno lo argina ed il suo tiro angolato termina in rete. Nel finale esagerato doppio giallo a Pellegrini, il Monte non ci sta ed al 46' solo il palo ferma una prodigiosa conclusione da fuori di Borghesan.