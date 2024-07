Montebelluna, il dipartimento interregionale ufficializza la mancata iscrizione

Per il Montebelluna è finita davvero la corsa: il dipartimento interregionale, che in un primo momento, non aveva detto nulla sull'esclusione dei biancocelesti dal prossimo campionato di Serie D, ha poco fa certificato che la squadra non è stato iscritta al prossimo campionato. E' quindi addio dopo 20 anni alla Serie D, scompare quindi la società Monte Prodeco mentre resta attiva il Montebelluna per quanto riguarda esclusivamente il settore giovanile. Assieme ai biancocelesti sparisce una società dal passato glorioso come l'Alessandria. Nel frattempo, dalle colonne di "Venetogol.it" si era esposto Marco Muraro, presidente del Città di Asolo, come uno dei potenziali acquirenti del club: come si è visto l'operazione non è andata in porto.

Di seguito il comunicato ufficiale:

«Il dipartimento interregionale comunica che, a seguito di un'ulteriore verifica delle domande, le società Alessandria e Monte Prodeco non hanno provveduto a validare e conseguentemente ad inoltrare la domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2024-2025. In virtù di tanto, le società che non hanno presentato la domanda sono: Alessandria, Amatrice Rieti, Monte Prodeco, Rotonda. Quelle che hanno presentato la domanda di ammissione alla scadenza del termine del 12 luglio 2024 ore 18.00 sono 164».