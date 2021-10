Arriva la prima per il Montebelluna

In avvio subito un pericolo per la porta del Montebelluna. Angolo di Casella, testa di Rosso e Bonato che alza oltre la traversa. Gli ospiti tengono alto il baricentro, mentre i padroni di casa non trovano le contromisure. L'Adriese batte angoli in serie ma la difesa trevigiana non vacilla, poi al quarto d'ora si accende Fasan che va via in progressione ed entra in area. Il suo tiro sbatte sul corpo di un difensore. Poco prima della mezzora Fasan, il giocatore più in forma, è costretto a uscire per un problema muscolare.

La ripresa

Al quarto d'ora biancocelesti in avanti, Baggio ha una doppia opportunità su punizione ma trova sempre la barriera ad intercettare le sue conclusioni. L'iniziativa rimane agli ospiti, che al 25' protestano per un rigore non dato per tocco di mano di Pellegrini. Sul rovesciamento di fronte Scandilori mette in mezzo per Madiotto, il cui tiro è ribattuto in angolo. Sempre dalla sinistra parte l'azione del gol del vantaggio. È la mezzora e Scandilori pesca Abdulai in area, controllo dell'attaccante e palla nel sette. Al 43' Gioè prova a sorprendere Bonato da lontano, la palla supera il portiere di casa per poi prendere la base del palo. Il match finisce così.