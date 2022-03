Montebelluna tre punti fondamentali

Sbloccato il risultato grazie ad un colpo di testa del sempre più positivo Biancheri, rispetto ad altre occasioni i biancocelesti hanno tenuto la barra dritta evitando di commettere errori grossolani. Aspetto emerso in particolare nel corso della ripresa quando, dopo il raddoppio di Fasan e con la spinta avversaria a farsi maggiormente minacciosa, i trevigiani hanno serrato le fila non concedendo praticamente nulla. In avvio si fa vedere il Cartigliano. All'11' guizzo in area dell'ex Gjoni che si libera di forza di Martin, Tonizzo interviene in chiusura mandando palla in angolo. Il Monte tiene con sufficiente personalità il campo, ma di pericoli verso la porta avversaria non se ne registrano. Al 21' Tomasi mette in mezzo un interessante pallone dalla destra, Biancheri prova la soluzione di tacco senza però impensierire l'estremo ospite. La manovra biancoceleste va a caccia con pazienza di sbocchi utili spostandosi da un lato all'altro del fronte d'attacco, così al 28' arriva il vantaggio. Fasan posizionato sulla destra appena fuori area cerca l'imbucata sul secondo palo, dove Biancheri tutto solo colpisce di testa mandando la palla in rete nonostante l'intervento del portiere. Sotto nel punteggio la formazione di Ferronato non aumenta i giri del motore, mentre i padroni di casa mantengono l'iniziativa senza scoprirsi troppo. Nel finale di tempo il Cartigliano usufruisce di una punizione dai venti metri, sulla palla va Stevanin che calcia indirizzando di poco oltre la traversa di Voltan. Subito dopo c'è un'opportunità per Madiotto, la cui conclusione a cercare il secondo palo viene sviata in angolo da un decisivo intercetto di Zecchin.

Secondo tempo

In avvio di secondo tempo il Montebelluna va a bersaglio per la seconda volta. Servizio in profondità sulla destra per Biancheri, il giovane attaccante ligure difende palla con caparbietà per poi smistarla all'accorrente Zago, rapido l'appoggio a Fasan che dal limite di prima intenzione buca l'estremo vicentino con un dosato rasoterra sul palo più lontano. Stavolta la reazione arriva quasi all'istante. Al 6' Appiah scende sulla sinistra e poi fa partire un insidioso tiro-cross sul quale Voltan vola a ribattere. Tre minuti dopo altra opportunità ospite con palla scodellata dalla stessa parte del fronte d'attacco vicentino, Di Gennaro si trova tutto solo a centro area ma sbaglia il tempo per la battuta a rete. I biancocelesti ripartono sfiorando il tris al quarto d'ora. Madiotto premia lo scatto centrale del solito Biancheri, stop e sterzata in area poi però la sua conclusione è troppo centrale. Il Cartigliano si fa vedere subito dopo con Gjoni, pregevole la sua iniziativa ma il tiro non crea alcuna difficoltà a Voltan. La partita scivola via con gli ospiti a cercare di accorciare il risultato, la retroguardia di casa si difende senza tanti affanni, pronta a ribaltare l'azione. Nei minuti conclusivi torna a farsi vedere in avanti la squadra montelliana. Al 44' Longato calcia con prontezza da fuori, ottima la risposta del numero uno vicentino. L'ultima emozione, poi il tripudio in casa Monte per una vittoria meritata.