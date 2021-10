Montello e Union Pro a reti bianche

Partita difficile in cui l'Union meritava qualcosa di più. L'espulsione di Barzaghi fa scattare l'allarme in difesa

Partita difficile dove l'Union può recriminare sulle tante occasioni nitide avute nel primo tempo non concretizzate. I minuti passano e la stanchezza si fa sentre anche se nel finale il Montello trova il gol che varrebbe i tre punti ma tutto viene vanificato dalla segnalazione per fuorigioco. Sarebbe forse stata una beffa. Alla fine il pareggio sta stretto agli ospiti.

Union più attivo

Almeno tre occasioni sbagliate a tu per tu con il portiere del Montello con Zambon e Pasqualato non capaci di segnare e una nel finale con Ferrarese. Non è stata una bella partita e il Montello ha avuto solo l'occasione del gol annullato nel finale tanto che l'estremo difensore moglianese è stato inoccupato per quasi tutta la partita. Alla fine però la squadra di Vecchiato muove la classifica e porta a casa il primo punto del campionato con ancora la prima gara da recuperare.

Un problema per l'Union Pro 1928

L'espulsione di Barzaghi al 96' che nemmeno mister Vecchiato riesce a spiegarsi. Adesso è allarme difesa in vista della gara con il Portogruaro con il reparto arretrato da rivedere per le assenze dovute all'espulsione e agli infortuni. Insomma, uno 0 a 0 che sta stretto agli ospiti