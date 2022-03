Montello punto che serve a poco

In avvio padroni di casa più rapidi a spingersi in attacco. Al 5' Biondo va via sulla sinistra per poi scodellare una palla invitante in area per Maronilli, il cui lieve tocco di testa viene messo in angolo. La risposta del Real Martellago al quarto d'ora, quando è Morbioli ad andare in progressione lungo la corsia di sinistra e poi crossare al centro per Gemelli, che si vede ribattere la conclusione dalla difesa. Subito dopo Tamai è costretto a spendere la prima sostituzione, inserendo Busato F. al posto dell'acciaccato Boccato. Poco prima della mezzora Morbioli in area e con le spalle alla porta addomestica un traversone dalla destra e cerca la via della rete, la retroguardia trevigiana però fa ancora muro impedendo che la palla arrivi pericolosa verso Vallarelli. Sempre gli ospiti cercano di imprimere la svolta alla partita avanzando il baricentro. Si arriva così al 36', quando una punizione dalla trequarti pesca in area il liberissimo Griggio sganciatosi in avanti, la sua conclusione in corsa supera il portiere per poi terminare sul palo, la difesa del Montello riesce a salvarsi. Il primo tempo non regala altro.

Secondo tempo

Dopo l'intervallo ci si aspetta che, dopo le poche emozioni, si riparta con superiore intensità. Viceversa il canovaccio non muta, con gli ospiti a mantenere l'iniziativa senza però impegnare severamente il numero uno avversario. Al 14' ci prova Gemelli su traversone dalla sinistra, il suo colpo di testa è tuttavia impreciso. Non miglior fortuna ha al 26' una conclusione dello stesso attaccante ospite, che si gira in piena area ma indirizza alto. Oltrepassata la mezzora si fa vedere in avanti il Montello con una iniziativa sulla destra del neoentrato Konsegre, che scarica al limite per l'accorrente Dal Maso, il cui tiro da fuori finisce lontano. Dalla panchina l'allenatore veneziano sprona i suoi a cercare la vittoria, ma le energie sembrano essere terminate e la contesa si chiude con un eloquente 0 a 0.