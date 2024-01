Nicolò Biral rinforza il centrocampo del Monte Prodeco

Un rinforzo a centrocampo per il Monte Prodeco che ingaggia Nicolò Biral dall'Inter, centrocampista classe 2004 che nei primi sei mesi ha giocato nel campionato di Serie C con la Fermana.

Per lui è un ritorno a casa in quanto ha mosso i primi passi da calciatore proprio nel vivaio dei biancocelesti. In seguito ha militato nei settori giovanili di Pordenone, Atalante e Inter. Ha all'attivo anche 4 presenze con la Nazionale U15 e 2 con l'U16.