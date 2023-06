Nuovi ingressi societari per lo Zero Branco

Lo Zero Branco rafforza il proprio organigramma con due ingressi di assoluto valore. A ricoprire il ruolo di direttore generale della società ci sarà infatti Bernardo Chinellato proveniente dal Favaro e con una lunga esperienza come responsabile del settore giovanile dell'Union Pro con ottimi risultati.



Il nuovo responsabile dell'attività di base sarà invece Marco Fantinato anche lui in arrivo dal Favaro ed in precedenza all'Union Pro come allenatore e dirigente. Francesco Pavan sarà il suo vice nell'organizzazione che va dalle categorie Piccoli Amici fino agli Esordienti.



Loris Borghetto è invece confermato come responsabile del settore giovanile per le categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores..