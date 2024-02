Oggi il derby Mestre-Treviso, la presentazione e i convocati di Florindo

Riparte il campionato dopo la settimana di sosta per la Viareggio Cup e subito è tempo di un big match: al “Baracca” di Mestre sarà derby con i biancocelesti di Mister Florindo che ambiscono a proseguire la serie di risultati utili consecutivi che continua da 5 partite. Ad attenderli ci sarà il Mestre, ottavo in classifica con 31 punti, a 13 lunghezze dal Treviso. All’andata al “Tenni” decise la gara De Respinis con un gol al 90esimo.

Così ha presentato la partita l'allenatore Michele Florindo: «Abbiamo un derby importantissimo in un momento determinante della stagione quindi dobbiamo scendere in campo con il coltello tra i denti e con grande determinazione dal primo minuto per cercare di creare difficoltà agli avversari e provare di imporci. Sarà strano giocare senza il sostegno dei nostri tifosi ma daremo tutto anche per loro e saremo ancora più motivati a dare loro una soddisfazione anche se da lontano».

Questi i calciatori convocati:

Portieri: Giust, Mulattieri, Sperandio.

Difensori: Borsato, Farabegoli, Lattuchella, Mambelli, Mariutto, Perticone, Raggio, Salviato, Santella.

Centrocampisti: Arcopinto, Beccaro, Leite, Meola, Miccoli, Nunes, Simonetta.

Attaccanti: De Respinis, Gnago, Posocco, Sottovia.