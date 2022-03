Porto lanciato verso il podio

Dopo le schermaglie iniziali, la prima rete del vantaggio dei portuensi arriva al 12' da un diagonale ravvicinato di Cardin che rifinisce alle spalle di Berti un servizio di Filippini. Neanche il tempo di rimettere la palla al centro e l'Istrana riequilibra le distanze con Garbuio che riceve in area e fa secco l'incolpevole Keber. Insiste l'Istrana ma le sue proiezioni offensive sono ben contenute dall'attenta difesa ospite e solo un paio di iniziative (42' Vettoretto e 44' Garbuio) impensieriscono Keber.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi appaiono più chiare le intenzioni del Porto che nei primi minuti si riversa nella metà campo istranese e al 16' su un calcio di punizione svetta la testa di Zanardo per il 2-1. I padroni di casa non ci stanno e hanno una reazione a tratti rabbiosa con diverse iniziative per scardinare la saracinesca ospite e al 30' un atterramento in area di Zanin fa gridare al rigore ma l'arbitro fa inspiegabilmente proseguire. Nell'ultimo assalto la palla buona è nei piedi di Gazzola che da ottima posizione spedisce però di poco sopra la traversa e fa sfumare così il pareggio per i suoi che avrebbe meglio rispecchiato, azioni alla mano, l'equilibrio espresso in campo tra le due squadre.