Portomansuè pari che brucia

L'inizio gara si presentava sotto i migliori auspici grazie all'immediato vantaggio: al 13' il calcio d'angolo di Pramparo spioveva sulla testa di Zanardo pronto a infilare per la rete alla destra di Bianchin, che sbloccava il risultato. I locali, sull'onda dell'entusiasmo, si producevano in una manovra che costringeva gli ospiti a ripiegare nella propria metà campo incapaci di controbattere. Numerose le occasioni per il possibile raddoppio: al 19' Tomasella entrava in area con una serie di dribbling per poi servire Grandin al centro la cui conclusione di prima intenzione impattava sulla parte alta della traversa; al 22' il giovane e intraprendente Cassaro si inseriva dalla destra e calciava in corsa: il suo fendente lambiva il secondo palo per poi perdersi sul fondo di un niente. Il doppio vantaggio per i padroni di casa giungeva comunque al 26' quando ancora Cassaro imperversava dentro l'area ospite e dalla sinistra appoggiava a Dassiè pronto a concludere al volo in semigirata con il pallone a insaccarsi in rete. Il PortoMansuè sembrava avere in pugno gioco e risultato ma al 44' l'episodio che girava il corso degli eventi: da calcio d'angolo sulla sinistra per gli ospiti raccoglie Zanetti che serve al centro con traversone insidioso: Bigaj non è incolpevole nell'uscita che appare incerta, Paladin è pronto ad approfittarne con la deviazione di testa per la rete che dimezza lo svantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa si riparte con un altro spirito. Gli uomini di Zoppas appaiono rinfrancati mentre tra le file dei locali si coglie meno fluidità nella circolazione della palla rispetto alla prima parte di gara. Il Liapiave produce il massimo sforzo nella ricerca di ristabilire la parità che giunge però grazie a un'autorete: al 23' l'esperto ed estroso fantasista Cattelan si disimpegna palla al piede sul lato corto dell'area avversaria; la sua azione è insistita e caparbia per poi calciare con forza al centro dove, tra una selva di gambe, la deviazione sfortunata è quella di Carraro che vede il pallone carambolare in rete nella propria porta per la gioia dei gialloblù. Il finale di gara è senza pause, quando entrambe le squadre non lesinano gli sforzi nel tentativo di agguantare l'intera posta. Al 29' Filippini viene lanciato in profondità per poi presentarsi in area: la sua conclusione è esplosiva e centrale ma supera di un niente la traversa. Le occasioni più ghiotte però vedono protagonista Cattelan che si trova ad un passo dal regalare ai suoi il clamoroso sorpasso nel punteggio: prima al 39' colpisce di testa a botta sicura da traversone proveniente da calcio d'angolo, ma il pallone fa la barba al palo facendo correre un brivido nella schiena dei locali; allo scadere, infine, serve un pallone a El Bakhatoui sulla linea di porta solo da spingere in rete, che invece viene calciato alle stelle.