Prima Categoria, continua la campagna acquisti del Santa Lucia

Continuano gli arrivi per il Santa Lucia con il ds Francesco Szumski al lavoro per allestire una squadra competitiva per l'allenatore Gonzalo Luque.

Gli ultimi acquisti sono due prospetti: arrivano in giallorosso il centrocampista Mattia Dal Bo (2002) dal Fontane e l'attaccante esterno Alessandro Vanzo (2003), giocatori con esperienze nei settori giovanili di Bologna e Prodeco Montebelluna.

Alla lista dei confermati si aggiunge il difensore classe '99 Davide Bernardel: per lui sarà la terza stagione a Santa Lucia.