Prima Categoria, domani in anticipo il derby Cisonese-Barbisano Eclisse

Sarà un sabato pomeriggio all'insegna del derby Cisonese-Barbisano Eclisse, una classica del calcio di Marca che in passato ha regalato grandi emozioni. All'andata al Don Battista finì 1-1 con reti di Sane e Finotello, sempre in parità sono terminati gli ultimi due precedenti giocati a Cison di Valmarino (2-2 e 0-0). Negli anni recenti il confronto senza dubbio più infuocato è stato il playout della stagione 2017-2018: 2-1 in favore del Barbisano l'andata al Don Battista, secco 3-0 per la Cisonese al ritorno con conseguente retrocessione in Seconda Categoria dei rivali. Di quella partita nessun superstite per la Cisonese, per il Barbisano invece Gallina, De Luca, Marchesin e Stella. Tornando a domani la Cisonese in questa stagione, pur andando a corrente alterna, veleggia ai limiti della zona playoff, con un rassicurante +7 sulla zona retrocessione e domenica scorsa ha vinto 2-1 a Vazzola. Il Barbisano Eclisse invece arriva da un clamoroso 5-0 rifilato alla Condor Treviso, 3 punti di vitale importanza nella lotta serrata per non retrocedere. Si gioca alle 15.30, partita affidata al fischietto mestrino Daniele Baroni.

Infine nel girone P di Seconda Categoria anticipo tra il Venezia 1985 e l'Ardita Breda: fischio d'inizio alle 15.30 al Rocco di Marcon, padroni di casa ultimi e con appena un punto conquistato nel 2024. I rossoverdi invece, terzi in classifica, proveranno ad accorciare sul duo di testa Lovispresiano-Carbonera. Arbitro della partita Fadelli di Treviso.