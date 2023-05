Prima Categoria, i risultati dei playout

Nei due spareggi retrocessione del girone I festeggiano Cisonese e Vittsangiacomo, giù Cordignano e Fregona. A Cison i padroni di casa, dopo l'1-0 di domenica scorsa, concedono il bis e battono con il medesimo puntegio i rossoblu: rete decisiva alla mezzora di Signorotto. A Fregona invece succede veramente di tutto in un 5-4 finale assolutamente fuori da ogni logica. Vitt avanti al 36' con Claudio Montagner, pari di Bessega su rigore a fine primo tempo, 2-1 Fregona con Da Grava al 7' e tris firmato da Nicolò Lavina su rigore al 24'. Sembra la fine per il Vitt, anche in 10' dal 29' (rosso ad Artieri) che deve assolutamente vincere per salvarsi ma non è così: al 40' il rigore di Mattia Montagner ridà speranze e all'ultimo secondo Longari segna il 3-3 che vale i supplementari. La squadra di mister Marcon getta il cuore oltre l'ostacolo e in pochi minuti piazza un micidiale uno-due con Mendy e Mattia Montagner. Cella a 1' dalla fine prova a riaprire la partita ma l'assalto finale de Fregona: si salva il Vittsangiacomo con un'impresa pazzesca.

Passano al gruppo L invece chi si salva è Team Biancorossi e Condor, retrocede ancora il Lovispresiano. A Salgareda il Team dopo lo 0-0 in trasferta batte 2-1 il Cavallino e resta in Prima Categoria. Parti in discesa per i padroni di casa che segnano già al 3' con Vladi, rischiano in un paio di occasioni di essere ripresi ma ancora con Vladi al 28'. Il Team Biancorossi nel secondo tempo spreca in contropiede il gol della sicurezza, il Cavallino accorcia con il rigore di Zane al 44' ma il fortino dei padroni di casa regge fino al triplice fischio. A Sant'Angelo nel derby trevigiano festeggia la Condor che concede il bis, battendo 2-1 il Lovispresiano che eppure era andato in vantaggio al 5' con un rigore di Dall'Arche. Nella ripresa si scatena Sari che con una doppietta in 5 minuti permette ai padroni di casa di festeggiare la salvezza, Lovis ancora giù a un anno dalla retrocessione dalla Promozione.