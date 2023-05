Prima Categoria, i risultati dei playoff

Si sono disputati ieri pomeriggio le finale dei playoff di Prima Categoria e il ritorno degli spareggi playout.

Il San Gaetano (girone G) non è riuscito nell'impresa, perdendo 2-1 sul campo dei padovani dell'Ardisci e Spera. Ad Arsego la squadra biancorossa subisce il gol di Pasquali al 21', pareggia a metà ripresa con un rigore di Merlo ma poi cede nel finale. I padroni di casa infatti vanno a segno al 37', approfittando di un sfortunato autogol di Sottana e al 44' con Toniato.

Nel match tutto trevigiano del girone I a festeggiare è la Valdosport: la squadra di mister Cesca doveva vincere a tutti i costi e così è stato. A San Vendemiano gli ospiti vanno subito avanti al 4' con Selvestrel che appoggia in rete da due passi l'assist di Meneghello. I biancorossi di casa non ci stanno e pareggiano i conti al 18' con un rigore trasformato da Bet e assegnato per un fallo di mano. Il risultato non si schioda più e si va così ai supplementari: una zampata di Vetere Rossi a tre minuti dalla fine consegna la vittoria alla Valdosport.