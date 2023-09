Prima Categoria, il giudice sportivo respinge il ricorso per Vazzola-Condor

Non accettato il reclamo del Vazzola per la gara con la Condor dello scorso 10 settembre, terminata sul campo con il risultato di 1 a 1. I gialloverdi lamentavano la presenza di un calciatore squalificato per la formazione ospite.

Di seguito la motivazione del giudice sportivo: "L'invito al deposito dell'invio nel termine assegnato non é stato rispettato, in quanto manca la prova dell'assunto della mancata ricezione del tempestivo inoltro dell'uno e dell'altro documento. Era necessaria la produzione della comunicazione di mancata consegna delle prime trasmissioni per poter ritenere l'omissione esente da responsabilità. Il reclamo va dichiarato inammissibile con convalida del risultato ottenuto sul campo Vazzola -Condor Treviso 1 a 1. La tassa va incamerata".