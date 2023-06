Prima Categoria, il punto sul mercato del Città di Asolo

Il Cità di Asolo, primo nella graduatoria per i ripescaggi in Promozione ma ancora non sicuro, inizia in ogni a muoversi.

La squadra biancorossa del diese Luigino Bortolotto conterà innanzitutto sulle riconferma di Elbasan Gashi, Nicola Frascati, Erik Callegaro, David Cusinato e Alessandro De Luchi. Dal prestito al Madonna della Salute è tornato l'attaccante De Paoli, autore di 10 gol in Seconda S.

I volti nuovi del calciomercato sono al momento il portiere Diego Rossetto, tornato in biancorosso dopo un anno di stop, il difensore Marco Favaretto dal Giorgione (era al Loreggia) e il centrocampista Tommaso Navarra (era al Treville).