Prima Categoria, il punto sul mercato del Vittsangiacomo

Quattro acquisti ufficiali per il Vittsangiacomo dove è già operativo il nuovo ds Gianluca Pagotto, il quale è andato ad affiancare Walter Russolo.

A centrocampo si registrano i ritorni di Piergiovanni Tomasella (2001) dopo le esperienze con Vittorio Falmec SM Colle e Santa Lucia, e soprattutto di Matteo Dall'Anese. Per una vita al Vittsangiacomo, ha indossato negli ultimi anni le maglie di SanMartinoColle e Vazzola.

In difesa ci sono due novità. Dal Cappella Maggiore è arrivato il classe '97 Andrea Mas, ex Vittorio Falmec, terzino sinistro, e la scommessa Gianluca Canzian. Classe '91, ex professionista con Atalanta Primavera, Spal, Pergocrema e Modena. Arriva da un periodo di inattività a causa di alcuni problemi fisici dopo aver indossato per ultimo la maglia dell'Eclisse Carenipievigina.

Ha lasciato la squadra il difensore Davide Saccon, annunciato dal Santa Lucia.