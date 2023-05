Prima Categoria, il Santa Lucia cambia direttore sportivo e allenatore

Inizia la stagione 23/24 del Santa Lucia con il presidente Roberto Lot che ha presentato il nuovo direttore sportivo Francesco Szumski ed il nuovo allenatore Gonzalo Luque. Un gradito ritorno per Szumski, santalucese doc, che come giocatore ha vestito i colori giallorossi in serie D negli anni 2001/2002 (allenatore Fonti) e 2003/2004 (allenatore Gazzetta). Negli ultimi anni è stato sia allenatore sia ds del Vazzola che vice allenatore del Vittorio Falmec SMC. Gonzalo Luque invece arriva a Santa Lucia dopo cinque anni al Barbisano in cui ha vinto un campionato di Seconda Categoria e raggiunto sempre dei piazzamenti nella parte centro-alta della classifica.



Cambia ruolo Angelo Martinelli che da team manager quest’anno sarà il nuovo direttore generale. Confermata, con il compito di proseguire il buon lavoro svolto, la coppia Giovanetti/Pangaro alla guida del settore giovanile