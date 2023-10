Prima Categoria, il Santa Lucia ha esonerato mister Gonzalo Luque

Il Santa Lucia cambia tecnico: la società giallorossa dopo la sconfitta patita domenica con il Lentiai per 2-1 ha sollevato dall'incarico l'allenatore Gonzalo Luque. In sostituzione arriva Ferdinando Fornasier, l'anno scorso al Vazzola, ex tecnico anche di Lovispresiano e Fontanelle.



La squadra del presidente Roberto Lot, partita con importanti ambizioni, si ritrova dopo quattro partite di campionato all'ultimo posto del girone G di Prima Categoria con solamente un punto conquistato.