Prima Categoria, il Vedelago infila la terza vittoria consecutiva

UNION DESE-VEDELAGO 0-2



UNION DESE: Niero, Reginato (32’ s.t. Esposito), Caon (1’ s.t. Ferraro), Minoglio, Bortolato, Simoncini, Bano, Ometto (13’ s.t. Giardina Papa), Donè, Gerotto (13’ s.t. Peron), Rigon (25’ s.t. Bertolini). A disp. Scardino, Scapinello, Dinato, Mantesso. All. Valeriano Fiorin.

VEDELAGO: Piovesan, Serafin, Dametto, El Bouhra, Bressan, Mariuz, Gallo (43’ s.t. D’Isabella), Ponych (16’ s.t. Pezzato), Zanatta (36’ s.t. Soligo), Pietrobon, Munarin. A disp. Demo, Trentin, Perinasso, Parin, Moschetta, Tantillo. All. Marco Carretta.

ARBITRO: Ionata di Castelfranco Veneto.

RETI: 27’ p.t. El Bouhra (rigore), 27’ s.t. Gallo.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Caon, Bortolato e Pezzato. Recuperi: 2’ e 4’.

Il Vedelago fa tre su tre e batte con un secco 2-0 l'Union Dese a Piombino: terza vittoria di fila dei biancocelesti che restano al comando a punteggio pieno. Avvio bruciante della compagine trevigiana, vicinissima al bersaglio grosso già al 18’ con un tiro a giro di Gallo che sibila sul fondo per questione di centimetri. Gli ospiti insistono e al 27’ mettono la freccia con un calcio di rigore, conquistato da Pietrobon e trasformato con freddezza da El Bouhra. La reazione dei gialloverdi : prima del riposo l’opportunità più ghiotta capita a Rigon, che non impatta di un soffio l'assist di Donè. L’Union Dese non ci sta e in avvio di ripresa si vede annullare il gol dell’1-1 per un tocco di braccio su calcio di punizione. Scampato il pericolo, a passare all’incasso sono nuovamente gli ospiti, che al 72’ sferrano il colpo del ko con il piattone vincente di Gallo su assist di Pietrobon. I padroni di casa sfiorano la rete dell’1-2 con il neoentrato Bertolini, il cui pallonetto si spegne sopra la traversa con Piovesan fuori dai pali.